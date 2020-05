Covid 19 :111 Sénégalais décédés à l’étranger au lieu de 88

Lundi 18 Mai 2020

111 émigrés sénégalais sont décédés du coronavirus d’après l’Organisation Horizon sans frontières (HSF). En effet, le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur avait annoncé la semaine passée que 88 Sénégalais sont morts à l’extérieur. Les chiffres « ne reflètent pas la réalité sur le terrain » a affirmé Boubacar Seye, président de Hsf.



Le bilan est reparti comme suit : 63 morts en France, 35 aux États-Unis dont 32 déjà enterrés au cimetière musulman de Forest Green Park dans le New Jersey, « au lieu de 14 comme annoncé par le ministère des Affaires étrangères », 3 en Espagne (chiffre ministère), 7 en Italie, 2 en Suède, et 1 aux Pays-Bas.





