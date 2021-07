Covid-19: 1209 morts dont 06 hier, 674 nouvelles infections: Les stratégies sortent des tiroirs Pour stopper la propagation de la Covid-19 qui a fait au total mille deux cent neuf (1209) morts dont six (6) ce jeudi et six cent soixante quatorze (674) nouvelles infections, les stratégies sortent des tiroirs selon Source A.

Le Cnge recommande, entre autres, que les déplacements et voyages pendant la Tabaski soient évités et qu'il soit privilégié le télétravail et la réduction du personnel dans les services.



Selon le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, "le Sénégal va recevoir près de 500.000 doses de vaccins d'ici la fin du mois de juillet", a-t-il révélé.



Pour le Professeur Souleymane Mboup, directeur de l'Iressef, "toutes les mesures , qui avaient été prises, jusqu'à présent, doivent être renforcées, parce que nous sommes devant un virus beaucoup plus contagieux", a-t-il prévenu.

