Covid-19: 121 nouveaux cas positifs, 119 contacts suivis, 2 communautaires, 2 décès, 48 patients guéris et 6 cas graves

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mai 2020 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|

Sur 1128 tests effectués à ce jour, 121 sont revenus positifs dont 119 cas contacts suivis, 2 cas communautaires, 48 patients guéris, 6 cas graves, et 2 décès.



A ce jour; le Sénégal est à 2310 cas.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos