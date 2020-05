Covid 19 :2 décès supplémentaires portent le nombre à 25

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mai 2020 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a enregistré deux nouveaux décès liés au Covid 19, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Le premier est un homme âgé de 58 ans décédés à son domicile aux Parcelles assainies. Le test effectué sur la victime est revenu positif le 14 Mai 2020.



Le second est un homme âgé de 60 ans résidant à Pire. Il est décédé ce vendredi 15 Mai 2020 à 6h 50 à l’hôpital Principal de Dakar.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos