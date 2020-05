Covid 19 : 20 cas graves annoncés, 81 nouveaux positifs dont 2 cas importés…

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mai 2020 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

Sur 1236 test réalisés, 81 sont revenus positifs, 66 cas contacts suivis, 2 cas importés, 13 cas issus de la transmission communautaire



52 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris



20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



A ce jour, 3429 cas ont été déclarés positifs dont 1738 guéris, 41 décès et donc 1649 sous traitement.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos