Covid-19: 36 cas positifs enregistrés à Dahra-Djolof, la tenue du marché hebdomadaire interdite

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Décembre 2020 à 12:43 | | 0 commentaire(s)|

La localité de Dahra-Djolof est très touchée par le coronavirus. Au total, 36 cas positifs y ont été enregistrés. Sur le nombre de tests réalisés par les laboratoires à Dahra, 8 cas sont revenus positifs dont 7 issus de la transmission communautaires, un cas contact, un patient évacué à Louga, 3 déclarés guéris et 25 malades sous traitement



Les uns sont en isolement au centre de santé de Dahra et les autres suivent un traitement à domicile. Cette situation alarmante qui s’aggrave, a poussé le maire à interdire le marché hebdomadaire qui se tenait tous les dimanches.











B.D. Louga

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos