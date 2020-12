Covid-19 - 378 morts, 30 cas graves, Dahra Djolof sur une poudrière Avec six nouveaux décès, portant le bilan à 378 morts, 30 cas graves et 98 tests positifs dont 58 communautaires pour le Sénégal, Source A fait savoir que Dahra Djolof est sur une poudrière avec l'entrée en force du virus.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Décembre 2020 à 07:23 | | 0 commentaire(s)|

La commune de Dahra a comptabilisé , au total, 31 cas, dont 11 à transmissions communautaires, en 24 heures.



Le bilan risque de s'alourdir, car les malades asymptomatiques errent dans les rues. Aucune quarantaine de leurs familles.



Le district sanitaire ne dispose d'aucune salle d'isolement . Le maire Mao Ndiaye, dont trois agents municipaux sont infectés, administre la Ville à partir de la gare des baux maraîchers.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos