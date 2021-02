Covid-19: 50% des Sénégalais acceptent le vaccin

Un sondage a été effectué pour avoir une idée de l’appréhension des populations par rapport au vaccin contre la covid-19 et leur intention de se faire vacciner.



Les résultats de l’étude révèlent qu’à peine la moitié des Sénégalais accepte de se faire vacciner contre le coronavirus. Si d’aucuns justifient leur refus par l’absence de confiance au vaccin, d’autres évoquent le manque d’information, indique "L'As".



Ainsi, les statistiques renseignent qu’un peu plus de 50% des Sénégalais ont l’intention de se faire vacciner, 30% refusent le vaccin et plus de 10% restent hésitants.



Le sondage révèle également que les femmes sont plus disposées à se faire vacciner. Elles sont à 55% contre 54% pour les hommes. S’agissant de la répartition géographique, on se rend compte que 53% des populations de Dakar sont favorables au vaccin contre 55% dans le reste des régions.

