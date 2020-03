Covid-19- 6 nouveaux cas testés positifs: Le Sénégal atteint la barre des 100 cas

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Mars 2020 à 18:27 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a enregistré ce jeudi, 06 nouveaux cas positifs testés au Covid. Une annonce faite par le porte-parole du ministère de la santé et de l’action sociale. « Sur les 130 prélèvements effectués, 06 sont devenus positifs. Il s’agit de 5 cas importés, 01 cas contact.



A ce jour, 105 cas ont été déclarés positifs dont 9 guéris et 96 sous traitements », a annoncé Docteur Alyose Diouf, Directeur de Cabinet du ministère de la Santé. Il faisait face à la presse pour faire le point de la situation sur la pandémie au Sénégal.



