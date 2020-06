Covid-19: 60,7% des personnes testées positives, sont des cas asymptomatiques (Dr. Bousso)

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juin 2020 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|

Beaucoup de personnes doutent de l’existence du coronavirus au Sénégal. Pour le Dr. Abdoulaye Bousso, « c’est parce que la majorité de nos patients sont asymptomatiques ».



Il affirme que nous sommes aujourd’hui à 60,7% de personnes qui sont testées positives et qui ne présentent pas de symptômes. Et la proportion des personnes ayant des symptômes, ne représentent que 39,3%.









Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos