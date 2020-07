Covid-19: 69 nouveaux cas positifs, 3 cas importés à AIBD, 23 cas communautaires, 114 guéris, 1 nouveau décès…

Sur 693 tests réalisés, 69 ont été déclarés positifs soit un taux de positivité de 9,96%. Les cas sont repartis comme suit : 43 cas contacts suivis, 3 cas importés à AIBD, 23 cas communautaires (Touba 3, HLM 5 2, Pikine 2, Bignona 1, Cité Gadaye 1, Cité Damel 1, Dalifort 1, Diourbel 1, Fass Delorme 1 ; Grand Yoff 1, Kaolack 1, Khombole 1 ; Liberté 1, Ouakam 1, Parcelles assainies 1, Patte d'oie 1, Plateau 1, Sangalkam 1, Thies .



114 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves sont en réanimation, 1 nouveau décès enregistrés.



Bilan

Depuis le 2 mars à ce jour, le Sénégal a enregistré 7547 cas dont 5023 guéris 137 décédés, 01 évacué et 2386 patients sous traitement.







