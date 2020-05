Covid 19 : 83 000 à 190 000 personnes en Afrique pourraient mourir du coronavirus…(Nouvelle étude de l’Oms)

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mai 2020 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|

83 000 à 190 000 personnes en Afrique pourraient mourir du Covid-19 et 29 à 44 millions pourraient être infectées au cours de la première année de la pandémie si les mesures de confinement échouent. C’est du moins ce que révèle une nouvelle étude du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé (Oms) pour l'Afrique. Cette recherche, qui s'appuie sur la modélisation, porte sur 47 pays de la région africaine de l'Oms, soit une population totale d'un milliard d'habitants.

A rappeler qu’à ce jour, l’Afrique compte environ plus de 51 000 personnes infectées pour un peu plus de 2000 décès liés au coronavirus, soit une part très infime des 3,8 millions d’infectées et 270 000 décès dans le monde.



