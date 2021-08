Covid-19/ Abdoulaye Diouf Sarr : « L’oxygène des cliniques privées, ayant des CTE sera pris désormais, pris en charge »

L’Etat du Sénégal va prendre désormais en charge l’approvisionnement en oxygène des cliniques privées, ayant des Centre de traitement des épidémies (Cte). L’annonce a été faite par le ministre de la Santé et de l’Action sociale qui précise que, l’oxygène ne sera plus facturé aux patients des cliniques privées.



«Sur instruction du Chef de l’Etat, désormais, l’oxygène à livrer pour les malades dans les Cte privés sera totalement gratuit. L’Etat va prendre cette partie de la facture du privé pour que le malade, hospitalisé dans le privé, voit dans sa facture défalquer la partie oxygène.



Cela va largement soulager nos compatriotes qui se soignent dans le privé», déclare Abdoulaye Diouf Sarr, lors d’une visite effectuée à Air Liquide à Colobane.



