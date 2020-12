Covid-19 / Abdoulaye Diouf Sarr: " Le Sénégal n’utilisera un vaccin que s’il est homologué par l’Organisation mondiale de la santé et..."

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Décembre 2020 à 14:06 | | 0 commentaire(s)|

" Le Sénégal n’utilisera un vaccin que s’il est homologué par l’Organisation mondiale de la santé (Oms) et qu’il est utilisable dans notre chaîne logistique de conservation, avec toute la sûreté et la sécurité requises ". Telle est la réponse du Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf, interpellé sur les tests sur le vaccin contre la Covid-19.



Il précise , " qu’aucun vaccin n’est, pour l’instant, choisi par notre pays, car nous attendons toutes les spécifications techniques nécessaires, et les experts de mon département y travaillent pour le meilleur choix possible ». Ce qu’il faut retenir, poursuit M. Sarr; "e st que le Sénégal est dans l’initiative Corax. Ce sont des pays qui sont constitués en alliance pour le vaccin (l’Unicef et 70 pays y compris le Sénégal). Nous sommes dedans et le vaccin que nous allons utiliser ,sera celui de l’Oms. Donc, il n’y avait pas de spéculation sur ce sujet. Car nous sommes en train de développer le processus à ce niveau ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos