Covid 19- Aide alimentaire : Diourbel a réceptionné ses premiers camions

Lancé hier par le chef de l’Etat, le programme d’aide va incessamment démarrer dans les régions périphériques de Dakar. D’abord, à Diourbel, les premiers camions sont déjà arrivés et ils procèdent au déchargement. Seulement, le mode de distribution et le manque de communication sur les bénéficiaires inquiètent les membres de la société civile de la région. Pour certains, il ne faut en aucun cas se baser sur les bénéficiaires de la bourse familiale.



«Certains en disposent alors qu’ils ne sont pas des nécessiteux», argument-ils. Pendant ce temps le forum civil a invité les uns et les autres à la transparence dans la distribution des vivres.

