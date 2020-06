Covid - 19 - Après Guirassy, Aliou Sall, au tour de Mbaye Ndiaye, le virus "aime" les politiciens Si Aly Ngouille Ndiaye a été testé négatif, tel n'est pas le cas pour le ministre Mbaye Ndiaye. Ce dernier a chopé le virus et contaminé toute sa famille.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juin 2020 à 06:40 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Guirassy, à l'annonce de sa maladie liée à la Covid-19 avait traînée une vague de sympathie et de compassion et les prières ont fusé de partout. Ce fut le cas aussi pour le frère du Président de la République, ALiou Sall. Malgré quelques sceptiques qui doutaient de la véracité de sa maladie.

Le ministre Mbaye Ndiaye lui, interné à l'hôpital Principal, se porte mieux, mais a contaminé aussi toute sa famille. Les Echos apprend que le Président de la République a été "épargné" car ce dernier n'était pas en contact avec lui.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos