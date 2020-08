Covid-19 - Au moins 250 morts, un reconfinement et nouveau couvre-feu ne sont pas à écarter Après de 250 morts, les sénégalais ne se rendent pas toujours compte du danger qui guette le pays avec l'explosion des cas communautaires. Un reconfinement et un couvre-feu ne sont pas à écarter si on ne veut pas que les cas se multiplient davantage.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Août 2020 à 06:52 | | 0 commentaire(s)|

Rien que pour les dernières quarante huit heures, 360 cas ont été enregistrés dont 221 de la transmission communautaire. Le port qui semble être la dernière option n'agréé pas tout le monde.



Avec le nombre de morts qui frôle les 250, certains refusent toujours de porter le masque, alors que le port est peut-être la dernière bataille communautaire.



Face à ces manquements, un reconfinement et un nouveau-feu ne sont pas à écarter, même si cela peut concerner Dakar, Thiès et d'autres régions qui commencent à inquiéter.



