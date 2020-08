Covid-19 « Aucun pays ne peut s'en sortir tant que nous n'avons pas un vaccin » (Dg Oms)

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Août 2020 à 12:03 | | 0 commentaire(s)|

À l'échelle mondiale, il y avait, à la date du 21 août, plus de 22 millions de cas signalés de Covid-19 et 780.000 décès, rapporte Libération one line. « Plusieurs pays à travers le monde connaissent maintenant de nouvelles flambées après une longue période avec peu ou pas de transmission. Ces pays servent de mise en garde pour ceux qui voient maintenant une tendance à la baisse des cas. Des progrès ne veulent pas dire qu’on peut crier victoire », a dit le Dr. Tedros, chef de l’Oms, lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève. C’est pourquoi, selon lui, il est vital que les pays soient en mesure d’identifier et de prévenir rapidement les clusters, de prévenir la transmission communautaire et la possibilité de nouvelles restrictions.



« Aucun pays ne peut s'en sortir tant que nous n'avons pas un vaccin. Un vaccin sera un outil vital, et nous espérons que nous en aurons un dès que possible », a ajouté le chef de l’Oms. «Mais rien ne garantit que nous en aurons un, et même si nous avons un vaccin, il ne mettra pas fin à la pandémie à lui seul », a-t-il dit.



Dr Tedros estime que « nous devons tous apprendre à contrôler et gérer ce virus en utilisant les outils dont nous disposons actuellement, et à apporter les ajustements à notre vie quotidienne qui sont nécessaires pour assurer notre sécurité et celle des autres ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos