Covid-19: Avec 1300 morts, le choix, c'est se vacciner ou "Barsax" Au regard du bilan de ce mardi 27 juillet fait de quatorze (14) décès qui porte le nombre à 1300, de cinquante neuf (59) cas graves et de six cent quarante deux (642) nouvelles hospitalisations, Source A est formel: se vacciner ou aller à "Barsex".

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021

Face au péril humain causé par le variant Delta, le seul salut national réside dans la vaccination. L'heure étant gravissime, le président Macky Sall a effectué, ce mardi, une visite inopinée à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, à Fann et à l'hôpital principal.



Par contre, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a réceptionné aussi 151.200 doses de vaccin Johnson and Johnson, un appui des Etats-Unis d'Amérique à l'Etat du Sénégal dans le cadre de l'initiative Covax.



Il a encore reçu un lot de 332 118 doses du vaccin Sinopharm, une acquisition de Dakar.

