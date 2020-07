Covid - 19 - Avec 145 morts, 38 cas graves en réanimation, "ça ne sent pas bon du tout" Les morts augmentent, 145 depuis le début de la pandémie. A Dakar, les Maristes et les Sicap Liberté sont les points chauds.

Avec 2425 patients dans les hôpitaux, le ratio est assez stable, mais les morts s'enchaînent à vitesse vertigineuse. En deux semaines, quasiment 45 morts sont venus s'ajouter aux 100 qu'on venait de boucler, mais dans l'indifférence.

Avec 38 cas graves en réanimation, le constat est fait cependant qu'à Dakar, les Maristes et les Sicap Liberté sont devenus les points de chauds où le virus est beaucoup plus à l'aise.

Il ne se passe aucun jour sans que ces quartiers n'aient de nouveaux cas.



