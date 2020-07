Covid 19/Bilan : Une progression de plus de 38% du nombre de cas, une évolution du taux de guérison à 65%, une augmentation du nombre de décès notées…

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juillet 2020

Le Dr Abdoulaye Bousso qui faisait le bilan des 4 mois d’épidémie a soutenu qu’en termes de nombre de cas, « nous avons une progression de plus de 38% avec plus de 2765 cas notés dans le courant du mois de juin. La proportion des guéris a aussi très bien évolué parce que nous étions à 2414 guéris. Aujourd’hui nous sommes à 4599 guéris ».



Un taux de guérison à 65%. Toutefois, le nombre de décès a fortement augmenté surtout au mois de juin. « Au 3 mois précédents, nous avions une progression de presque 74 décès ».



Proportion des cas



Selon lui, les cas contacts sont aujourd’hui à 78,5%, les cas communautaires ont augmenté un peu et sont aujourd’hui à 19,5% contre 10, 20% lors de leur précédente communication. Les cas importés restent stables autour de 2%...

Leral.net

