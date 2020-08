Covid-19 - Dakar "rafle" la mise avec 9869 cas , Guédiawaye "domine" la banlieue, les décès bientôt à 300 Le Sénégal a enregistré 13 456 cas positifs, dont 9 233 guéris, 282 décès, selon le bilan publié, samedi, par les autorités sanitaires. 3 940 patients sont sous traitement. Dakar "rafle" la mise avec 9869 cas.

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Août 2020 à 06:53

Ces patients se trouvent pour l’essentiel dans les districts sanitaires de Dakar-Ouest (1 967), Dakar-Centre (1 928), Dakar-Sud (1 754) et Dakar-Nord (1 367) .



Guédiawaye "domine " la banlieue



Ces quatre districts les plus respectivement touchés par la propagation de la maladie à coronavirus dans la région sont suivis par Guédiawaye, dans la banlieue avec (615) patients au compteur, Mbao (496), Rufisque (370), Keur Massar (284), Pikine (215), Sangalkam (191), Diamniadio (160) Yeumbeul (134).



Le total



Le Sénégal a enregistré 13 456 cas positifs, dont 9 233 guéris, 282 décès, selon le bilan publié, samedi, par les autorités sanitaires. 3 940 patients sont sous traitement.



