Covid 19: Des médecins accusent les politiques d'avoir répandu le virus

très contagieux

plus virulent que la souche initiale

Cette nouvelle flambée est à imputer exclusivement aux politiciens, le président de la République Macky Sall et ses alliés en tête. Et c’est malheureux. Ce pays souffre de discipline, d’ordre mais surtout, de méthode. Or, rien de bon et de bien ne pourra se faire sans ces vertus. Pendant ce temps, les pays qui ont payé un lourd tribut au Covid-19, se sont faits violence en se privant de tout pour, aujourd’hui, sortir la tête de l’eau

quand les cas diminuent, on laisse les gens faire ce qu’ils veulent. Alors que la maladie est toujours là. Conséquence, le virus se dissémine jusqu’à arriver à une explosion des cas. Ce qui fait qu’on assiste à un éternel recommencement dans le processus de gestion de la crise sanitaire. Voilà les résultats quand on fait face à des dirigeants qui ne respectent rien ! Il fallait s’attendre à cette troisième vague. Le mal est déjà fait et cette troisième vague de contamination pourrait être la pire depuis le début de la pandémie au Sénégal. Ce ne sont pas seulement les cas positifs qui ont augmenté. Les cas graves aussi, de même que les décès.



C’est d’autant plus préoccupant que la limitation des déplacements est impensable voire impossible. Aucune mesure de restriction ne sera désormais respectée par la population. L’Etat n’a pas su donner le bon exemple. Il a probablement contribué à la propagation de la maladie. Ce qui plombe nos efforts concernant surtout l’acceptation du vaccin. Les tournées et meetings des hommes politiques non seulement favorisent la transmission du virus mais encore encouragent aussi la réticence face au vaccin

Les pouvoirs publics et l’opposition sont responsables de cet échec des politiques préventives et de lutte contre le virus malgré les efforts déployés par le personnel médical. Le président de la République a allumé et activé le feu…des cas, en bafouant les règles de distanciation. Réponse du berger à la bergère, l’opposition lui a emboîté le pas en organisant de grands rassemblements, elle aussi. Toutes ces manifestations monstres participent naturellement à une dissémination d’un virus. Il faut oser le dire, le président de la République s’est permis de faire inutilement le tour du pays en pleine crise sanitaire. Il n’a jamais été constant dans ses démarches. Aussi bien lui que les leaders de l’opposition mobilisent des milliers de personnes sans masques, sans aucun respect de la distanciation physique et des mesures-barrières

Sincèrement, je ne suis plus l’évolution de la pandémie. Au Sénégal, il est difficile de comprendre le gouvernement et ses différents communiqués. C’est à l’image du président qui semble nous envoyer ceci comme message : « faites ce que je dis, et ne faites pas ce que je fais. Les tournées économico-politiques font partie du cocktail qui a abouti à une explosion des cas. Mais à quelles proportions ? Même en Europe, l’épidémie connaît une recrudescence avec le relâchement et le retour des rassemblements. Le Sénégal est un pays très spécial. Les autorités devraient plutôt orienter les efforts sur la sensibilisation afin d’amener la population à se faire vacciner au lieu de continuer les rassemblements

c’est efficace et ça protège contre les formes graves. Ce même si l’efficacité est différente d’un vaccin à un autre. Dans tous les cas, allez vous faire vacciner pour vous protéger et protéger vos proches

J’avais dit que la maladie est devenue endémique alors qu’il n’y avait pas encore de troisième vague. Ce sera toujours comme ça. On assistera parfois à une hausse des cas, parfois à une baisse. Mais il est impensable de parler d’élimination de la maladie

on parle d’endémie quand la maladie est permanente, et ne disparaït pas avec le temps. La maladie à coronavirus a démontré son caractère non saisonnier et sa persistance. A partir de ce moment-là, on peut dire qu’elle est endémique