Covid-19: Des tests de diagnostic rapide disponibles en janvier, assure Abdoulaye Diouf Sarr Le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui a abordé la question de l’immunité collective, a insisté sur le fait qu’elle n’a jamais été la stratégie du département. Au contraire, soutient-il, c’est avec une excellente prévention, une bonne détection et des laboratoires performants, que le Sénégal a réussi à se hisser au sommet de l’Afrique sur le plan de la riposte.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Décembre 2020

De l’avis de M. Abdoulaye Diouf Sarr, sur les 16.900 cas que le Sénégal a connus, les différents laboratoires ont testé 250.000 personnes.



Pour le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le Sénégal a décentralisé les tests de diagnostic dans toutes les régions du Sénégal, informe « L’As ».



Mieux, au mois de janvier, des tests de diagnostic rapide seront disponibles dans tout le système de santé.



