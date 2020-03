Covid-19- Djiby Diakhaté : "Le Sénégal n'a pas les moyens de faire face..."

Le sociologue Djiby Diakhaté prévient les compatriotes sur le Coronavirus. Car, pour lui, à un certain moment, le Sénégal n'aura plus les moyens de faire faire.



«Aujourd’hui, des pays qui sont beaucoup plus puissants que nous sur le plan économique sont débordés. Un pays comme le Sénégal, pays pauvre et très endetté n’a pas les moyens de faire face à une pandémie qui atteindrait un certain niveau", a-t-il déclaré dans l'émission Jury du dimanche sur Iradio.



Par conséquent, le sociologue ajoute qu' "il n’y a pas de temps à perdre. C’est aujourd’hui et tout de suite qu’il faut changer les comportements de manière à arrêter la propagation du phénomène".



Commentant ce qu'il considère comme une réticence de certains hommes religieux, Diakhaté pense qu'un travail de communication et de sensibilisation de proximité à l’endroit de ces derniers est nécessaire.



"Je crois que si les gens mesurent l’échelle du danger qui est en train de guetter le Sénégal, ils seront beaucoup plus vigilants. (Parce que), si le niveau d’infection atteint une certaine échelle, ce ne sera pas possible pour le Sénégal. Les gens doivent en être conscients et nul ne sera à l’abri".

