Covid-19 / Extrême pauvreté: Près de 115 millions de personnes menacées

La Banque mondiale a révélé ce mercredi qu’à cause de la pandémie du coronavirus, entre 88 et 115 millions de personnes supplémentaires, dans le monde, vont tomber cette année dans l’extrême pauvreté.



D’après l’institution financière, d’ici 2021, ce sera 150 millions de personnes supplémentaires qui risqueront de vivre avec seulement, 1,90 dollar par jour, soit de quoi s’acheter une tasse de café.



De plus, poursuit la Banque mondiale, « les projections indiquent par ailleurs que les citadins seront de plus en plus nombreux à basculer dans l’extrême pauvreté, alors que celle-ci touche traditionnellement les populations des zones rurales », rapporte rfi.fr.



