Covid-19 : La Bnde arme le lycée Lamine Gueye contre le virus

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Août 2020 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

« La Bnde, acteur majeur de la Responsabilité sociétale d’entreprise (Rse), poursuit ses actions, cette fois-ci, en faveur du lycée Lamine Gueye qui est un établissement public d’enseignement général secondaire », informe la structure pilotée par Thierno Seydou Nourou Sy.



Avec 360 élèves en classe de terminale, un total de 1000 élèves inscrits au lycée et 400 élèves au collège d’enseignement moyen (Cem), le lycée Lamine Gueye, « a besoin d’un plan de prévention, donc d’équipements de protection individuels, pour être en phase avec les exigences des autorités sanitaires relatives au respect des mesures barrières ».



En ce sens, l’on confie à travers communiqué de presse que la Bnde, consciente des besoins de l’établissement scolaire, a offert un lot de masques, gels désinfectants, pompes désinfectants et visières remis au proviseur Mme Aissatou Sy Sow. Ce geste, à en croire le document, a été très bien apprécié par le personnel du lycée Lamine Gueye qui « a adressé ses vifs remerciements à notre direction générale, représentée par notre directeur du capital humain M. Ibrahima Gueye ».

Bassirou MBAYE









Source : La Banque nationale pour le développement économique (Bnde) a offert un lot de masques, gels désinfectants, pompes désinfectants et visières au lycée Lamine Gueye de Dakar en vue de l'accompagner dans la lutte contre la propagation de la Maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) notamment dans ce contexte marqué par les préparatifs des examens.

