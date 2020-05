Covid-19: La Province ecclésiastique de Dakar encourage à tenir dans les efforts consentis

A travers le présent communiqué, l’Eglise du Sénégal dégage sa position face aux mesures prises par le Chef de l’Etat. L’Eglise réitère sa proximité paternelle et pastorale en ce moment de dures épreuves, et par la même occasion, encourager à tenir ferme dans les efforts déjà consentis, dans l’espérance de venir à bout du Covid-19. « Nous avons recueilli avec attention et respect l’adresse à la Nation du Président Macky Sall en date du 11 mai 2020, dans laquelle, nous retenons la « réouverture des lieux de culte ». Nous devons rester à notre devoir de protéger partout et, en toutes circonstances, la santé et la vie des populations.



C’est pourquoi, compte tenu de l’évolution de la pandémie, nous maintenons toutes les dispositions déjà, prises dans les précédents communiqués, notamment celui du 6 mai 2020 dans lequel, nous vous disions expressément ceci : Nous maintenons jusqu’à une date prochaine, toutes les dispositions antécédemment prises dans nos différents communiqués. Notamment, la suspension des messes de caractère public. Cette mesure concerne aussi, le grand rendez-vous du pèlerinage national à Popenguine qui devrait se dérouler le week-end de la Pentecôte du 30 mai au 1er juin 2020 », lit-on.



Ainsi, l’Eglise demande à tous de vivre en conséquence comme l’a rappelé le Chef de l’Etat dans sa déclaration. « Plus que jamais, la responsabilité de chacune et de chacun de nous est engagée. Nous vous encourageons à préserver dans l’effort, sachant que le résultat est au bout de cet effort. Nous implorons la grâce divine sur vous tous qui habitiez notre cher pays, le Sénégal. Les pouvoirs publics, les forces de défense et de sécurité, le personnel soignant et les malades, les acteurs de la solidarité multiforme, les isolés, les hommes et les femmes de bonne volonté », insiste-t-elle.



Ensemble, dans la prudence et la sécurité, puissions-nous tenir jusqu’au bout, pour le salut de tous. Rappelons-nous cette parole de Jésus à ses disciples. « Celui qui préserve jusqu’à la fin sera sauvé. Chers fidèles, continuez donc, dans la persévérance, à entretenir votre vie de foi, à travers les moments de prière, dans un esprit de communion spirituelle avec l’Eglise Universelle. Avec vous, vos Pasteurs, Evêques et Prêtres, restons en communion intime de cœur et d’esprit, spécialement quand nous disons la Sainte Messe en privé à vos intentions et, à travers nos différentes célébrations qui vous sont accessible par les médias », conseille-t-elle.



L’Eglise invite à limiter les déplacements inutiles et au respect des gestes ou mesures barrières édictées par les autorités. « Dieu, le Tout-Puissant se souviendra de nous. Il nous délivra du mal du Covid-19. Qu’en ce jour du 14 mai 2020, journée de jeûne et de prière et d’œuvres de charité , décrétée par le Saint Père, Pape François, par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, notre Dame de Fatima, nous vienne en aide. Avec vous tous, nous accueillons cette assurance de notre Seigneur Jésus Christ : Courage, j’ai vaincu le monde », prie-t-on.