Covid 19 : La députée Yéya Diallo testée positive La députée de la majorité Yeya Diallo a annoncé sur sa page Facebook, qu’elle a été testée positive au coronavirus. Membre de la plateforme Femmes Debout/Riposte Covid-19, elle s'est rendue dans beaucoup de communes pour sensibiliser sur les gestes barrières édictées par les autorités sanitaires, afin d'éviter la propagation du virus.

"Je voudrais informer l'opinion nationale que j'ai été testée positive à la covid-19. Je rends grâce à Dieu et j'exhorte davantage les Sénégalais et les Sénégalaises à plus de vigilance et à poursuivre ce combat contre ce virus, en adoptant au maximum les gestes barrières. Dès les premières heures, nous nous sommes investies avec beaucoup d'engagement à la base, aux côtés des populations (Tivaouane), afin de participer à la riposte contre la covid-19.



Et inlassablement, avec la plateforme Femmes debout / Riposte covid-19, nous avons parcouru beaucoup de communes de la région de Dakar, avec pour seul objectif d'être aux côtés de la population pour la sensibilisation, la conscientisation et la distribution gratuite des masques.



Je prie fermement de ne contaminer personne de l'extérieur. En ce qui concerne l'institution parlementaire, je suis rassurée, car les mesures- barrières édictées par l'autorité étatique, y sont scrupuleusement respectées. J'aurais souhaité continuer le combat avec vous mais Dieu en a décidé ainsi et je reste convaincue que d'autres continueront à mener le combat. Que Dieu vous garde et à très bientôt".



