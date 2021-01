Covid-19 : La remontée de l’heure de démarrage du couvre-feu demandée

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Janvier 2021 à 20:57

Les députés ont profité de la séance de ce lundi pour demander de revoir les heures du couvre-feu. Ainsi, ils ont souhaité que l’heure de démarrage du couvre-feu soit fixée à 22 heures ou 23 heures, compte tenu des contraintes liées aux moyens de transport. Selon eux, cela éviterait les bousculades et rassemblements constatés.



Evoquant les manifestations contre le couvre-feu notées durant les premiers jours de couvre-feu, les parlementaires ont recommandé à Félix Antoine Diome d’éviter la répression et la confrontation, tout en accordant une attention toute particulière aux revendications exprimées.



Reprenant la parole, le Ministre dit avoir pris bonne note des recommandations pour relever l’heure de démarrage du couvre-feu, tout en informant que le Chef de l’Etat a décrété l’état d’urgence assorti de couvre-feu après consultation des membres du Comité national de gestion des Epidémies (Cnge).



