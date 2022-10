Covid-19 : La surveillance de la pandémie reste renforcée, les tests gratuits à l’AIBD Mme le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, informe que la surveillance épidémiologique reste renforcée au niveau national, avec de nouvelles mesures de contrôle sanitaire aux frontières



Rédigé par leral.net le Lundi 31 Octobre 2022 à 15:55 | | 0 commentaire(s)|

Pour les raisons, d’après "L’As", Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye a indiqué dans un communiqué, que le Sénégal fait face depuis près de trois ans, à la pandémie covid-19 qui évolue présentement par une tendance baissière relative et des cas importés par endroits. Par contre, la situation n'est pas encore sous contrôle total au niveau mondial, avec des zones de recrudescence dans certains continents, ajoute la même source.



Ainsi, pour les voyageurs à destination du Sénégal, il est demandé la présentation d'un certificat électronique de vaccination avec QR code, attestant la vaccination complète du passager contre la Covid-19. Cependant, tout passager ne disposant pas du certificat électronique de vaccination, sera soumis obligatoirement au test de diagnostic rapide de la Covid-19, dès son arrivée au point d'entrée frontalier.



Elle précise quand même que le test est gratuit. Les enfants de douze ans et moins ne sont pas soumis à ces mesures. Quant aux voyageurs sortant du Sénégal, ils sont invités à se conformer aux mesures sanitaires réglementaires du pays de destination.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook