Covid 19: Le Dr Abdoulaye Bousso explique le pourquoi des 35 cas de ce mardi

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Avril 2020 à 19:39 | | 1 commentaire(s)|

Au Sénégal, le ministère de la Santé a annoncé mardi 35 nouveaux cas de contamination au coronavirus, dont un issu de la transmission communautaire, sur 466 tests réalisés. Un chiffre record qui inquiète plus d’un. Mais le Dr Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, a justifié ces chiffres du fait de la nouvelle stratégie de lutte mise en place.



« C’est le moment d’être un peu plus agressif sur les contacts suivis. Déjà il y a la décision de les mettre tous en confinement. Vous voyez aujourd’hui sur Louga, Tamba et même sur Dakar, nous les prélevons. Si nous avons beaucoup de cas positifs, c’est ça la raison. Notre objectif aujourd’hui, c’est de pouvoir les détecter tôt et les prendre en charge tôt », a expliqué Dr Bousso sur la RFM. Il a fait savoir que c’es la stratégie qui est mise en place et il espère que celle-ci va donner de bons résultats.



A ce jour, 412 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 242 guéris. Cinq patients ont succombé à la maladie et un autre a été évacué vers la France. En tout, 164 patients sont encore sous traitement dans les hôpitaux.

