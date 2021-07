Covid-19: Le Ministre de l'Intérieur brandit le sabre: le port de masque obligatoire dans les... Face à la recrudescence de la pandémie à coronavirus, le Ministre de l'Intérieur tient à rappeler aux populations que l'arrêté n°17602 du 29 avril 202, prescrivant le port obligatoire du masque de protection dans les lieux publics et privés reste toujours en vigueur, renseigne le communiqué dont Leral a copie.

Selon le document, dans certains lieux, le port est obligatoire comme la voie publique, les services de l'Administration publique quel qu'en soit le mode de gestion.



Les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport public, les moyens de transport privé transportant au moins deux (2) personnes, informe le communiqué.



Les populations sont tenues de respecter ces directives et tout contrevenant sera sanctionné, rappelle le Ministre de l'Intérieur.



