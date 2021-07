Covid-19: Le Ministre de la Justice Malick Sall, testé positif, annule ses audiences Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Me Malick Sall, informe que malgré sa vaccination, il a été testé postif à la Covid-19, ce mercredi 28 juillet 2021.

Conformément au protocole, il s'est immédiatement mis en quarantaine, les audiences fixées sont suspendues, renseigne le communiqué exploité par Leral.



Le Ministre invite tous les citoyens à respecter les mesures-barrières et à se faire vacciner massivement.



Il rassure sur son état qui est stable, " sollicite des prières et souhaite un prompt rétablissement à toutes les personnes affectées par ce virus ", informe le document.





