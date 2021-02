Covid-19: Le Président Macky Sall se fera vacciner parmi les premiers

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Février 2021

La campagne de vaccination contre le nouveau Coronavirus démarre, demain mardi, avec un ordre de priorité bien défini. « Tous les Sénégalais qui le désirent, seront vaccinés avant fin 2022 », a déclaré le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr dans le quotidien national "Le Soleil".



Le journal informe que le président de la République, Macky Sall, se fera vacciner parmi les premiers. Ce, pour convaincre les plus sceptiques qui doutent encore du vaccin contre la pandémie de Covid-19, relate le Soleil.sn.



A noter, cet effet, que les régions de Saint-Louis, Thiès, Louga et Kaolack ont déjà reçu leurs doses, pour cette campagne qui cible le personnel de santé et les personnes âgées. Les autorités ont mis à contribution les leaders d’opinion pour faire taire les rumeurs ou lobbies antivaccins, afin de ne pas détruire la stratégie.



Le Sénégal a réceptionné un premier lot de 200 000 doses de vaccin de la firme chinoise Sinopharm. Mais, le chef de l’Etat Macky Sall, a annoncé l’acquisition prochaine de près de 7 000 000 de doses dans le cadre de l'Initiative Covax, pilotée par l’Organisation mondiale de la Santé (Oms).

