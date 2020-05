Covid-19: Le Président vole au secours du Pr. Seydi, considéré comme « Héros national »

Les coups bas opérés contre le Pr. Seydi révélés par Atlanticactu, sont parvenus aux oreilles du Président Macky Sall. Ce dernier conscient de l’importance du chef du Service des maladies infectieuses dans le dispositif de riposte, a câblé Abdoulaye Diouf Sarr pour le rappeler à l’ordre. Jugé indépendant et désintéressé, le Pr. Moussa Seydi empêchait de tourner en rond dans la gestion du Covid-Deal.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale avait démenti toute brouille avec le Pr. Moussa Seydi, héraut par excellence de la lutte contre la Covid-19.



Mais selon "L’Observateur", le malaiase est bien réel au point que le chef de l’État, Macky Sall, a été obligé d’intervenir, en intercédant en faveur du chef de Service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann.



En effet, Abdoulaye Diouf Sarr aurait isolé le Pr. Seydi, en le dépouillant de plusieurs de ses prérogatives initiales. Les deux hommes ne se parlaient même plus au téléphone.



Ce qui a suscité une colère noire chez le président de la République, qui a sommé le ministre de la Santé et son équipe de remettre le Pr. Seydi, avec armes et pouvoirs, au cœur du dispositif de « guerre » contre la Covid-19.









