Covid -19 - Le Sénégal, 2ème pays le plus mortel en Afrique, 167 morts en deux mois Le Sénégal est classé deuxième pays le plus mortel en Afrique de l'Ouest avec plus de deux cents morts causées par la pandémie de la Covid-19.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Août 2020 à 06:43 | | 0 commentaire(s)|

Si l'on se fie aux avis des spécialistes qui affirment que le pic n'est pas encore atteint, la peur va augmenter. Surtout en ce mois d'août où les prévisions s'étendent en cette période jusqu'à septembre.



Le Sénégal qui avait réussi à repousser les morts n'a rien pu faire face à la déferlante de mai à juillet, date de la levée des mesures pour "vivre avec le virus".



Résultat des courses; 167 morts durant ces deux mois et le nombre fatidique a été dépassé depuis belle lurette.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos