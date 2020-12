Covid-19: Le Sénégal a enregistré 98 nouvelles infections, 6 nouveaux décès et 30 cas graves en réanimation

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Décembre 2020 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a enregistré ce mercredi, 98 nouvelles infections sur les 1439 prélèvements effectués. Soit un taux de positivité de 6,81%. Il s’agit, selon le Directeur de la Prévention Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, de 35 cas contacts suivis, de 5 cas importés enregistrés à l’Aibd et de 58 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit :



Kaolack (6), Dakar Plateau (5), Parcelles Assainies (4), Guédiawaye (3), Richard-Toll (3), Cité Djily Mbaye (2), Fatick (2), Keur Madiabel (2), Kaffrine (2), Mbour (2), Ouakam (2), Saint-Louis (2), Touba (2), Yoff (2), Almadies (1), Amitié 2 (1), Bambey (1), Colobane (1), Dagana (1), Diourbel (1), Fass (1), Gossas (1), Hlm Grand Médine (1), Hlm Grand Yoff (1), Maristes (1), Matam (1), Mbao (1), Médina (1), Ouest Foire (1), Pikine (1), Podor (1), Popenguine (1), Sicap Baobabs (1).



65 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 30 cas grave sont pris en charge dans les services de réanimation. 6 nouveaux décès liés à la Covid-19, ont été enregistrés. A ce jour, le Sénégal compte 18 043 cas positifs dont 16 657 guéris, 378 décès et 1007 encore sous traitement.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale invite les populations, au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, surtout le port correct du masque couvrant la bouche et le nez, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains avec du gel de bonne qualité, pour dit-il, endiguer définitivement la maladie du coronavirus.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos