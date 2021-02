Covid-19 : Le Sénégal affiche 712 décès, la France franchit la barre des 80 000 morts Ce mercredi 10 février 2021, avec 12 décès supplémentaires, le Sénégal affiche 712 morts, en France, c’est le pire, le pays a franchi la barre des 80 000 morts.

Au Sénégal, selon les résultats publiés ce jour par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, sur 1653 tests réalisés, 276 sont revenus positifs. Avec zéro cas importé, la transmission communautaires est de 204 cas contre 72 pour les contacts suivis. Hier, 12 malades de la Covid-19 ont quitté ce bas monde, portant le lot macabre à 712.



Mais en France, le pire est quotidien. Car selon nos confrères du site economiematin.fr, les données publiées par Santé Publique France le 9 février 2021, dans la soirée, dévoilent que l’Hexagone a franchi les 80.000 décès. 80.147 morts, très précisément, sont à déplorer depuis le début de la pandémie.



Ce sont 439 décès de plus qui ont été enregistrés (mais qui n’ont pas eu lieu durant les dernières 24 heures puisque le mardi les données sont actualisées avec les décès en Ehpad, qui ne remontent que deux fois par semaine).



Néanmoins, depuis novembre 2020, en moyenne, ce sont plus de 200 personnes qui décèdent des suites de la Covid-19 en France chaque jour, et le compteur ne semble pas se réduire. Toutes les semaines, 1.400 personnes meurent de la maladie, soit plus de 5.000 personnes par mois.



Selon toujours nos confrères, la France est le 7e pays du monde le plus endeuillé, et le deuxième européen derrière l’Italie qui compte 92.002 décès depuis le début de la pandémie, selon l’université Johns Hopkins.



