Covid-19 : Le Sénégal dans les 10 pays à propagation inquiétante

Lundi 27 Avril 2020

C’était un scénario inimaginable il ya quelques semaines. Alors que le nombre de guérisons a drastiquement baissé (1 seule, ce lundi), le Sénégal est aujourd'hui classé parmi les 10 pays qui battent le record de la vitesse de contamination ces derniers jours, selon plusieurs médias du pays.



En effet, depuis ce week-end, le Sénégal est classé 9e pays où le Covid-19 a augmenté le plus vite dans le monde. Ainsi, avec une augmentation journalière des cas de l’ordre de 10% en moyenne, le nombre de cas double chaque semaine.



D’après des observateurs avertis, si le pays continue avec ce rythme, le Sénégal sera à 1200 cas dans une semaine et 10 000 cas dans un mois.



A signaler également que le nombre de lits risque de devenir un problème les jours à venir, alerte la représente de l’Organisation mondiale de la Santé, à Dakar. «Pour le moment, le taux d’occupation des lits disponibles au Sénégal est de 62%. Mais si jamais les cas augmentent, ce que je ne souhaite pas, il va falloir réviser la procédure et voir peut-être est-ce qu’il y aura des cas pris en charge à l’hôpital, et pour d’autres, une prise en charge extra hospitalière. C’est des choses à discuter», a laissé entendre Lucile Imboua sur Sud-Fm.

