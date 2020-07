Covid - 19 - Le Sénégal dépasse les 7000 cas, Dakar le "chaudron", des jeunes de 15 et 18 ans en réanimation Le Sénégal est en train de glisser lentement et sûrement vers le gouffre avec une hausse des cas qui laisse perplexe. Plus de 7000 cas sont recensés dont 5254, rien que pour Dakar.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juillet 2020 à 06:48 | | 0 commentaire(s)|

Il est noté une hausse des cas de 38% en juin avec soixante quatorze (74) décès . Avec un total de 5254 cas répertoriés, Dakar demeure de loin l'épicentre du virus. Thiès a fait une percée et dépasse désormais Diourbel.

Avec cinq (5) nouveaux décès, le total est de 121. Au nombre des malades (2333), trente six (36) sont dans un état grave. Là où on affairme que sur dix malades admis en réanimation, on a un pourcentage de quatre (4) décès pour six (6) guérisons.

Le directeur du Samu fait cependant des révélations de taille avec l'admission en réanimation de jeunes de 15, 18 et 25 ans.



