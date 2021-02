Covid-19: Le Sénégal enregistre 12 décès supplémentaires, 61 cas graves en réanimation et 276 nouveaux cas positifs

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021 à 09:56

Le virus poursuit sa progression dans le pays. Ce mercredi, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé 276 nouvelles infections sur les 1653 prélèvements effectués, soit un taux de positivité de 16,70%. Il s’agit de 72 cas contacts suivis par les services sanitaires et de 204 cas issus de la transmission communautaire, répartis comme suit :



Kaolack (22), Louga (11), Dakar-Plateau (10), Rufisque (10), Thiès (10), Maristes (17). Popenguine (7), Guédiawaye (6), Mėdina (6), Thiadiaye (6), Birkilane (5) Dieuppeul (5), Keur-Massar (5), Touba (5), Ziguinchor (5), Ngor (4), Pikine (4), Diourbel (3) Golf-Sud (3), Kédougou (3), Ndoffane (3), Ouest-Foire (3), Pout (3), Sokone (3), Yoff (3), Diamniadio (2), Fatick (2), Foundiougne (2), Grand-Dakar (2), HLM (2), Kolda (2), Koungheul (2), Linguère (2), Matam (2), Mbour (2), Niary-Taly (2), Nioro (2), Passy (2), Almadies (1), Bambey (1), Cite-CPI (1), Cité-Douane (1), Cité Fadia (1), Cité Gadaye (1) Fann (1), Gibraltar (1), Grand-Yoff (1), Gueule-Tapée (1), Guinguinéo (1), Kebemer (1), Kounoune (1), Liberte-5 (1) Malem-Hodar (1), Mamelles (1), Mermoz (1), Ouagou-Niayes (1), Ouakam (1), Parcelles-Assainies (1), Point-E (1), Sacré-Cœur (1), Saint-Louis (1), Sicap-Baobab (1), Tivaouane (1) et Zac-Mbao (1).



285 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 61 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 12 nouveaux décès ont été enregistrés. A ce jour, le Sénégal compte 29 521 cas positifs dont 24 351 guéris, 712 décès et 4557 encore sous traitement.

