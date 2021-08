Covid-19: Le Sénégal enregistre 18 décès, 518 nouveaux cas positifs, dont un cas importé et 55 graves

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Août 2021 à 12:33

Le Sénégal enregistre ce lundi, 518 nouveaux cas positifs sur 2 556 nouveaux tests.



Il s’agit de 73 cas contacts, 1 cas importé et 444 cas issus de la transmission communautaire.



