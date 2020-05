Covid-19: Le Sénégal enregistre 2 décès supplémentaires, portant leur nombre à 41

Selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale reçu, la première victime est un homme âgé de 75 ans, décédé ce 28 mai 2020 au centre Cuomo de l'hôpital Fann.



Le second, un homme âgé de 65 ans. Il rendu l'âme à l'hôpital de Ndamatou de Touba.



À ce jour, le total des décès liés à la covid-19, est porté à 41.



