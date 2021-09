Covid 19: Le Sénégal enregistre 53 nouveaux cas positifs,04 décès et 22 cas graves

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a enregistre 53 nouveaux cas positifs sur 2399 nouveaux tests, 04 décès et 22 cas graves.



Il s’agit de 04 cas contacts, aucun cas importé et de 39 cas, issus de la transmission communautaire.



