Covid-19: Le Sénégal enregistre 63 nouveaux cas positifs et 2 nouveaux décès

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Juillet 2020 à 11:11 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation actuelle de la Covid-19 au Sénégal. Ainsi, il a été révélé ce lundi 13 juillet 2020, 63 nouveaux cas positifs, dont 50 cas contacts et 13 issus de la transmission communautaire.



Et il y a aussi, 2 nouveaux décès liés au coronavirus.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos