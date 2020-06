Covid-19: Le Sénégal enregistre 83 nouveaux cas, 22 cas graves et 4 nouveaux décès (Vidéo)

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juin 2020 à 11:19

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, ce lundi 15 juin 2020. Sur 1254 tests effectués, 83 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 6,6%. Il s'agit de 64 cas contacts déjà suivis et 19 cas issus de la transmission communautaire.



Ces derniers sont répartis comme suit: 02 à Parcelles Assainies, 02 à Grand Yoff, 01 à Diamniadio, 03 à Fass Mbao, 02 à Guédiawaye, 01 à Diamaguène Mbao, 01 à Keur Mbaye Fall, 01 à Yeumbeul, 01 à Richard-Toll et 04 à Touba.



Le Directeur de Cabinet du ministre de la Santé a également annoncé la guérison de 80 patients qui étaient sous traitement et de 22 cas graves. Et, quatre (4) nouveaux décédés liés à la Covid-19 ont été enregistrés dimanche 14 juin 2020.



A ce jour, le Sénégal compte 5 173 cas déclarés positifs dont 3424 guéris, 64 décédés et donc, 1 684 sous traitement.

