Covid-19: Le Sénégal enregistre 9 décès, 255 patients guéris et 53 cas graves en réanimation

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé mercredi 280 nouvelles infections de Covid-19, neuf décès causés par ce virus et 255 guérisons chez les patients.



Les infections enregistrées au cours des dernières vingt-quatre heures sont issues de 1.698 tests virologiques, avec un taux de positivité de 16,49%, selon le bilan quotidien consacré à l’évolution de la maladie et présenté par le docteur Ousmane Guèye, coordonnateur du Service national de l’éducation et de l’information pour la santé.



Elles sont constituées de 87 cas contacts déjà suivis par les services sanitaires et de 193 contaminations issues de la transmission communautaire, a précisé M. Guèye. Aucun cas importé de Covid-19 n’a été signalé.



S’agissant de la répartition géographique des cas communautaires dont on ne connaît pas l’origine de la transmission, 26 ont été enregistrés à Thiès, 16 à Kaolack, 10 à Ouakam, 9 à Rufisque, 8 à Touba, 7 à Ouest-Foire, 6 à Yoff, 5 à Tambacounda et Tivaouane, selon le bulletin.



Dakar-Plateau, Khombole, Liberté 6, Maristes, Sacré-Cœur 3 et Mbour en ont enregistré 4, contre 3 à Darou Mousty, Grand-Dakar, Kaffrine, Keur Massar et Popenguine.



Les localités de Grand-Yoff, Bakel, Guinguinéo, HLM 6, Matam, Médina, Ngaparou, Nord-Foire, Ouagou Niayes, Parcelles Assainies, Point E, Sokone, Zac Mbao en comptent chacune, 2 cas.



Selon le bulletin, 1 cas communautaire a été enregistré dans chacune des localités suivantes : Amitié, Bargny, Biscuiterie, Cité Aliou Sow, Cité Mourtada VDN, Diamaguène, Diamniadio, Fann, Fass Mbao, Gorée, Guédiawye, Gueule-Tapée, Kanel, Keur Mbaye Fall, Louga, Malika Mamelles, Nguékhokh, Ngor, Nioro, Petit Mbao, Podor, Pikine, Pout, Saly, Sangalcam, Saint-Louis, Sicap Rue 10, Thiaroye, Yeumbeul et Zone B.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale signale par ailleurs, neuf nouveaux décès, contre 255 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris de la maladie.



Cinquante-trois cas graves sont admis dans les services de réanimation.



Au total, le Sénégal compte désormais 25.407 cas de Covid-19 dont 21.125 personnes guéries de la maladie. Et 601 décès ont été dénombrés depuis l’apparition de la maladie dans le territoire sénégalais, le 2 mars dernier.



Il en résulte que 3.680 patients sont encore sous traitement dans les centres de traitement ou à domicile.

