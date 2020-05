Covid-19: Le Sénégal enregistre un 19e décès Le Sénégal vient d’enregistrer un 19e décès lié au Covid19. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale précise qu'il s’agit d’une femme qui était âgée de 53 ans et résidant à la Sicap Liberté 3.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Mai 2020 à 17:53 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos