Covid-19 : Le Sénégal ravive ses mesures d’endiguement

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Août 2020

Il s’agit selon Aly Ngouille Ndiaye, de l’interdiction des rassemblements au niveau des plages et terrains de sports, des espaces publics et des salles de spectacle, de l’interdiction de toutes manifestations sur la voie publique spécialement dans la région de Dakar, du port obligatoire de masque dans les services de l’administration et du privé, dans les lieux de commerce et dans les transports.



Il s’agit également, à l’en croire, du respect scrupuleux des arrêtés du ministre des transports relativement au nombre de places autorisées dans les transports en commun. Et d’insister, M. Ndiaye assène que « toute violation de ces dispositions expose son auteur à des sanctions pénales pouvant aller de l’amende à l’emprisonnement conformément aux dispositions du Code des contraventions ».

Bassirou MBAYE





Source : Le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye vient de faire face à la presse dans le cadre d’une expression, à nouveau, de mesures allant dans le sens de freiner la circulation du virus responsable de la maladie à coronavirus. En ce sens, dit Aly Ngouille Ndiaye, « faisant suite aux instructions du président de la République lors du Conseil des ministres de ce mercredi 5 août 2020, je voudrais porter à votre connaissance la prise d’un certain nombre de mesures avec effet immédiat ».Source : https://www.lejecos.com/Covid-19-Le-Senegal-ravive...

